السبت.. مركز جسور الثقافي ينظم ورشة بعنوان "الجيولوجي الصغير"

ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة بعنوان "الجيولوجي الصغير" عن طبقات الأرض وتكوينها للأطفال بالصف الرابع والخامس الابتدائي يوم السبت المقبل، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

تتضمن الورشة تعريف الطفل بالكون والكواكب من حوله وباطن الأرض وتكون الصخور منذ آلاف السنين، إذ تهدف إلى تعليم المنهج الدراسي بشكل ترفيهي وتفاعلي وسهل الفهم بالنسبة للأطفال، وذلك مع مدربين متخصصين من برنامج Steam.

برنامج Steam يستخدم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات بهدف إيصال المعلومات بطرق متعددة، وذلك من خلال تطبيقات عملية وبرامج متخصصة في التدريس، كي يتمكن المتدرب من دمج العلوم النظرية المدرسية بالجانب التطبيقي والعملي في ورش العمل المتنوعة.

جدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسوراً من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.