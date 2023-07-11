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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

السبت.. مركز جسور الثقافي ينظم ورشة بعنوان "الجيولوجي الصغير"

سامي فوزي
سامي فوزي

ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة بعنوان "الجيولوجي الصغير" عن طبقات الأرض وتكوينها للأطفال بالصف الرابع والخامس الابتدائي يوم السبت المقبل، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

تتضمن الورشة تعريف الطفل بالكون والكواكب من حوله وباطن الأرض وتكون الصخور منذ آلاف السنين، إذ تهدف إلى تعليم المنهج الدراسي بشكل ترفيهي وتفاعلي وسهل الفهم بالنسبة للأطفال، وذلك مع مدربين متخصصين من برنامج Steam.

برنامج Steam يستخدم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات بهدف إيصال المعلومات بطرق متعددة، وذلك من خلال تطبيقات عملية وبرامج متخصصة في التدريس، كي يتمكن المتدرب من دمج العلوم النظرية المدرسية بالجانب التطبيقي والعملي في ورش العمل المتنوعة.

جدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسوراً من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

الدكتور سامي فوزي المطران سامي فوزي الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية د دكتور سامي فوزي دكتور سامي فوزي

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