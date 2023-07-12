حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 فى المحافظات

تحظى حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في كافة محافظات الجمهورية على نسب مشاهدة عالية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في بداية شهور فصل الصيف حيث يرغب قطاع عريض في ارتداء ملابس ملائمة مع الطقس والحالة الجوية في أنحاء البلاد تجنبا للإصابة بالأمراض.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في المحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في المحافظات في بيانها اليومي حيث أكدت على سيطرة منخفض الهند الموسمي على أنحاء البلاد والذي يساعد على ارتفاع درجات الحرارة لتسجيل 45 درجة مئوية خلال ساعات الذروة الصباحية من الساعة 12 ظهرا_ 4 عصرا على محافظات جنوب البلاد ( قنا، أسوان ، الأقصر).



وأشارت الهيئة إلى أن منخفض الهند الموسمي يلعب دور كبير في حركة الرياح الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق آسيا ويؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في المملكة العربية السعودية وبلاد الشام والعراق ومصر.



ونصحت الهيئة المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات النهار وتناول المشروبات الباردة والمياه بكثرة وارتداء الملابس القطنية الخفيفة والفضفاضة وغطاء للرأس أثناء الخروج خاصة في ساعات الذروة والتواجد في أماكن جيدة التهوية.

نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات 12 /7/ 2023

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الجيزة العظمى 36 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 36 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الغربية العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة شمال سيناء العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 41 والصغرى 29 درجة مئوية.

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