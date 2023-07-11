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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

الأرصاد
الأرصاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على القناة الأولى، إن البلاد ستشهد استقرارًا في الأحوال الجوية وسيستمر تأثرنا بامتداد منخفض الهند الموسمي المصحوب بكتل هوائية معظمها قادم من البحر المتوسط، ومحملة بكميات كبيرة من بخار الماء، وهو ما يؤدي إلى زيادة نسب الرطوبة في الجو.

ولفت إلى أن نشاط الرياح اليوم لن يكون مثيرًا للرمال والأتربة، وأن درجات الحرارة خلال هذه الأيام حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، والعظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح ما بين 34 و35 درجة مئوية.

ولفت إلى أن أجواء فترة النهار تكون حارة رطبة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري، وشديدة الحرارة في المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار، متابعة: "هناك زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وهو ما يساعد على إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، ولكن، مع دخولنا في فترة الليل وغياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في درجات الحرارة، حيث نشعر به في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر".

ونوه بأنه اعتبارًا من اليوم، ستبدأ تنخفض ارتفاعات الأمواج بالبحر المتوسط ويكون البحر معتدلًا ومؤهلًا لكل أعمال الصيد وأعمال الملاحة البحرية وأعمال التنزه.

للأرصاد الجوي القاهرة صباح الخير يا مصر الطقس

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