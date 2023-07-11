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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

برعاية محافظ أسوان.. انطلاق فعاليات مناقشة مشروعات تخرج طلاب الهندسة 2023

الفعاليات
الفعاليات

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، بحضور فعاليات مناقشة مشروعات التخرج لطلاب كلية الهندسة بجامعة أسوان (2023)، وذلك فى إطار دعم وتشجيع المحافظة لأبنائها الطلاب مع تقديم أوجه الرعاية لهم بمختلف المراحل التعليمية والعملية.

حضر مناقشة مشروعات حفل تخرج طلاب كلية الهندسة بجامعة أسوان (2023) كلا من الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة، والدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى عميد كلية الهندسة وأعضاء هيئة التدريس. 

وحرصت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام على نقل تحيات محافظ أسوان لأبنائه الطلاب، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح ومواصلة البحث والدراسة وتسخير كافة الخبرات والمهارات العلمية التى حصلوا عليها وتحويلها إلى مشروعات عملية تساهم فى خدمة المجتمع المحيط وتحقيق التنمية الشاملة لوطننا الغالى. 

وأشارت المهندسة فاطمة إبراهيم، إلى جهود جامعة أسوان بقيادة الدكتور أيمن عثمان واهتمامها المتواصل بتحقيق الجودة بالمنظومة التعليمية سواء بالإرتقاء بالكوادر البشرية وأعضاء هيئة التدريس ، مع توفير أحدث مناهج التدريس والوسائل التعلمية والبحثية التى تساهم فى توفير البيئة والمناخ الدراسى الملائم أمام جميع الطلاب لتحقيق التفوق العلمى المطلوب. 

وبدأت الفعاليات بقيام رئيس الجامعة والسكرتير العام للمحافظة بتفقد نماذج مشروعات التخرج بإجمالى 18 مشروع فى مجالات الهندسة المعمارية والمدنية وهندسة الكهرباء بمختلف فروعها والتى تضم الحاسبات والإتصالات والقوى والآلات ، بالإضافة إلى حضور جانب من المقابلات الشخصية لمناقشة المشروعات 

وأشادت المهندسة فاطمة إبراهيم بالأهداف والأفكار المبتكرة والمتنوعة لمشروعات التخرج والتى تعبر عن القدرات الإبداعية والمهارات التخصصية العالية التى يتمتع بها الطلاب ومدى إرتباطها بتطبيق تقنيات التكنولوجيا وإمكانية تنفيذها على أرض الواقع من خلال دعمها وتطويرها لإستثمارها لخدمة عمليات التنمية التى تشهدها المحافظة بمختلف المجالات. 

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أسوان تخرج طلاب تخرج جامعة أسوان حفل تخرج طلاب طلاب كلية الهندسة مشروعات التخرج

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