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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة سوهاج تمنح درجة الماجستير لباحثة فى مجال التأمين

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شهد الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة زمزم عبدالخالق بكر (من الخارج)، عن موضوع "مقترح لتطبيق الاندماج على شركات تأمينات الحياة القطاع الخاص من خلال تقييم تجربة الدمج لشركات تأمين القطاع العام"، وذلك بقاعة المناقشات بكلية التجارة بمقر الجامعة الجديد، وبحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور محمد الصغير عميد الكلية، والدكتور أحمد رجب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

وهنأ الدكتور مصطفي عبدالخالق، الباحثة على تفوقها وإصرارها على استكمال مسيرة البحث والتعليم ونجاحها فى الحصول على درجة الماجستير فى مجال التأمين، متمنياً لها مستقبل مشرق ومواصلة العلم والعمل.

ومن جانبه قال الدكتور محمد الصغير، أن لجنة الإشراف على الرسالة ضمت كلا من الدكتور محمد محمد عطا أستاذ التأمين ورئيس قسم الأساليب الكمية بكلية التجارة بسوهاج، والدكتور علي سيد بخيت أستاذ التأمين وعميد المعهد العالي للمحاسبة والإدارة بسوهاج، مضيفاً أن لجنة المناقشة والحكم على الرسالة تكونت من الدكتورة صفية أحمد أبوبكر أستاذ التأمين بكلية التجارة بأسيوط، والدكتور محمد محمد عطا أستاذ التأمين ورئيس قسم الأساليب الكمية بكلية التجارة بسوهاج، والدكتور علي سيد بخيت أستاذ التأمين وعميد المعهد العالي للمحاسبة والإدارة بسوهاج، والدكتورة إنجي فاروق مراد أستاذ التأمين بكلية التجارة بأسيوط.

يذكر أن شهد الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، حفل تخرج الدفعة ٢٤ من طلاب كلية الزراعة، والذى نظمته إدارة رعاية الشباب بالكلية بقاعة المؤتمرات الكبري بمقر الجامعة القديم، بحضور الدكتور خلف همام عميد الكلية، واللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي، والدكتور كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المدمج، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، وأولياء أمور الخريجين.

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