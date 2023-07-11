شهدت أسعار الغاز الطبيعي العالمية، ارتفاع جديد خلال جلسات اليوم، لتحقق 2.728 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، فيما سجلت الأسعار في وقت سابق انخفاض طفيف حيث وصلت 2.675 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفاع جديد في أسعار الغاز الطبيعى لـ 2.728 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

فيما كشفت تقارير ان واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال وصلت إلى أعلى مستوياتها في 5 أشهر في يونيو، ولكن ضعف الطلب خاصة في أوروبا، أبقى على الأسعار وفي الشهر الماضي ، أستوردت الصين 5.96 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال ، بزيادة 28٪ عن 4.64 مليون طن متري اشترتها الدولة قبل عام وأيضًا أعلى من 5.54 مليون طن متري تم استيرادها في مايو.

وكشفت تقارير صحفية، أنه وسط تجدد عمليات البيع يمكن أن يأخذ سوق الغاز الطبيعي إشارات من إصدارات البيانات الأمريكية رفيعة المستوى ، بما في ذلك تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر في منتصف الأسبوع تقريبًا، وقد تحفز البيانات المتشائمة الآمال بتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر هذا الشهر، مما قد يعني انخفاض الدولار الأمريكى ومكاسب الأصول الخطرة مثل السلع.