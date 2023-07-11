ننشر الصور الأولى للطفلة "ولاء" ضحية تعذيب زوج والدتها فى البساتين
حصل "الدستور" على صور المجني عليها الطفلة «ولاء عمران» التي تبلغ من العمر 12 عامًا، والتي قتلت على يد زوج والدتها بعد وصلة تعذيب في منطقة البساتين.
كانت البداية بتلقي قسم شرطة البساتين بلاغًا من شرطة النجدة بوصول طفلة تدعى "ولاء"، عمرها 12 عامًا، وعلى جسدها آثار ضرب وتعذيب ووفاتها متأثرة بإصابتها، على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعثر على جثة الطفلة ترتدي كامل ملابسها وبعمل التحريات تبين أن زوج والدتها تعدى عليها بخرطوم بسبب خروجها المتكرر من المنزل وعودتها في وقت متأخر، وألقى القبض على المتهم.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابسات الجريمة وسبب مقتل الطفلة على يد زوج الأم، كما طلبت النيابة الاستماع لأقوال الأم حول تفاصيل الواقعة.