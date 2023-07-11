ننشر الصور الأولى للطفلة "ولاء" ضحية تعذيب زوج والدتها فى البساتين

‏حصل "الدستور" على صور المجني عليها الطفلة «ولاء عمران» التي تبلغ من العمر 12 عامًا، والتي قتلت على يد زوج والدتها بعد وصلة تعذيب في منطقة البساتين.

كانت البداية بتلقي قسم شرطة البساتين بلاغًا من شرطة النجدة بوصول طفلة تدعى "ولاء"، عمرها 12 عامًا، وعلى جسدها آثار ضرب وتعذيب ووفاتها متأثرة بإصابتها، على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعثر على جثة الطفلة ترتدي كامل ملابسها وبعمل التحريات تبين أن زوج والدتها تعدى عليها بخرطوم بسبب خروجها المتكرر من المنزل وعودتها في وقت متأخر، وألقى القبض على المتهم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابسات الجريمة وسبب مقتل الطفلة على يد زوج الأم، كما طلبت النيابة الاستماع لأقوال الأم حول تفاصيل الواقعة.

359369617_644482814299500_1658441484905588524_n

356386320_227845582975724_4366980675742428144_n

356964513_806021314359139_3501625657126687275_n

356963916_220573517104555_8106733869424705556_n (1)