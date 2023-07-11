"مدبولى": نستهدف إيرادات دولارية بقيمة 191 مليار دولار بحلول 2026

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة وضعت خطة لـ3 سنوات تستهدف من خلالها أن تصل بالإيرادات الإجمالية للدولة من العملة الصعبة لحوالي 191 مليار دولار في 2026، من خلال زيادة الصادرات السلعية بنسبة 20%، والسياحة بنسبة 20%، وتحويلات المصريين 10%، وزيادة استثمارات أجنبية 10% سنويًا، وزيادة متحصلات قناة السويس 10% سنويًا، وزيادة خدمات التعهيد 10% سنويًا.

وأشار مدبولي إلى إلغاء أي معاملة تفضيلية للشركات الحكومية ببرنامج الطروحات، موضحًا أن الدولة تخارجت من شركات بقيمة 1.9 مليار دولار، كما تم تنفيذ 8 قرارات من مخرجات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار.

ولفت إلى أن الدولة أدخلت تعديلات ثورية في قانون الاستثمار، واتخذت العديد من القرارات الكبيرة جدا، التي كان يحلم بها القطاع الخاص، وكانت تخص مناخ الاستثمار.