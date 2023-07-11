مع ارتفاع الحرارة.. نصائح الهلال الأحمر للحماية من الإصابة بضربة شمس

قدمت جمعية الهلال الأحمر المصري، عبر موقعها الإلكتروني، عددًا من النصائح للحماية من الإصابة بضربة الشمس، أبرزها:

- إسعاف المُصاب بضربة شمس.

- إبعاد المُصاب عن الجو الساخن.

- تبريد المُصاب بأسرع وقت وبأي وسيلة ممكنة.

- يمكن أن يبرد المصاب بتغطيته بفوط مبللة أو وضع كمادات ماء باردة على الرأس، الجبهة، حول الرقبة، تحت الإبطين، أعلى فخذي المصاب، أو دش ماء بارد، أو وضع أكياس ثلج غير مباشرة على جسم المصاب.

- الاستمرار في عملية تبريد المصاب حتى تتحسن حالته أو حتى وصول المساعدة الطبية.

وأوصت مؤسسة الهلال الأحمر المصري بضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أو الحرارة لمدة طويلة، لأن ذلك يُحدث في الجسم بعض الاضطرابات، مثل:

زيادة في درجة الحرارة. الشعور بالإرهاق. تعرق شديد يفقد الجسم كمية كبيرة من المياه والأملاح. يتعرض جسم الإنسان للجفاف الشديد بسبب تعرضه لأشعة الشمس. يصاب جسم الإنسان بالتشنجات والإرهاق وفقدان الوعي وأحيانًا الوفاة.