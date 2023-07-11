بعد تعرضه لوعكة صحية.. معلومات عن الفنان إيمان البحر درويش

تعرض الفنان إيمان البحر درويش إلى وكعة صحية ونشرت ابنته استغاثة وهو طريح الفراش عبر صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك مصحوبة بتعليق قالت فيه: "سيشهد التاريخ أن ده بقى إيمان البحر درويش"، وعلى الفور أعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية تكلفها بعلاج الفنان.

معلومات عن الفنان إيمان البحر درويش

وإيمان البحر درويش هو حفيد فنان الشعب “سيد درويش” الذي أكمل إيمان جده وأعاد إحياء ثراثه الذي قدمه من قبل بطريقة حديثة ومختلفة وحالف الحظ إيمان ولاقت أعماله إعجاب الجمهور المعاصر.

كما شارك إيمان فى العديد من الإعمال السينمائية والمسرحية والدرامية، حيث بدأ مسيرته الفنية فى فيلم حكاية في كلمتين، بجانب الفنانة ليلى علوى، ثم قدم بطولة مسلسل الإمام الشافعي الذى أظهر فيه بعض قدرات الفنية.

الأعمال الفنية لإيمان البحر درويش

الأعمال الدرامية

- الإمام الشافعي

- حبيبي الذي لا أعرفه

الأعمال السينمائية

- طير في السما

- زمن الممنوع

- لقاء في شهر العسل

- حكاية في كلمتين

- تزوير في أوراق رسمية

الأعمال المسرحية

- انقلاب 1991

- بنت الحكومة

- الناس بتحب كدة 2010

الأعمال الغنائية

- الوارثين

- محسوبكم انداس

- ع الستات

- ضميني

- أم إسماعيل

- زوروني كل سنة مره

- يا هادي

- يا ولد عمي

- تستاهل يا قلبي

- اقرأ يا سي

- نفسي

- طير في السما

- أنا ما أقبلش

- لحظة

- ولا عمرك وحشتينى

- يا وابور يا مولع (البوم غنائي للأطفال)

- أنا وأنتى

- المسحراتى وبحر الحياة

- إحساس برئ

- الجرح الأليم (البوم وطني)

- آدن يا بلال (الأقصى يا الجنة)

- يا ظالم

كانت آخر أعمال إيمان البحر درويش ألبوم غنائي بعنوان “اذّن يا بلال”، وابتعد عن الساحة الفنية منذ 2021 على إثر نزيف في المخ وكان يتلقي علاجة الطبيعي ويخاطب جمهوره ويطمئنهم على صحته مؤكدًا أنه يحافظ على جلاسات العلاج الطبيعي.