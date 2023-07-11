حقيقة تهريب الأدوية من الغردقة إلى أوروبا.. والرقابة تُعلق

صناعات كثيرة في مختلف دول العالم تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية وعلى رأسها قطاع الأدوية، والذي تسبب في ارتفاع أسعارها خاصة في الدول الأوروبية، ما دفع عددا كبيرا من السياح الوافدين لمدينة الغردقة والمقيمين بها من الجنسيات المختلفة لفتح سوق موازية لشراء الأدوية وإرسالها لبلدانهم.

يقول الدكتور "إبرام.م" صيدلي بمدينة الغردقة، إنه لاحظ استقبالهم لطلبات لأنواع أدوية مختلفة من سياح بجنسيات متعددة من خلال طلبهم أنواع معينة من الأودية بكميات ملحوظة، مؤكدًا أنه دفعه الفضول لسؤال أحد السياح المترددين على طلب أنواع من الأدوية أنه يتم شراؤها لأن أسعارها في مصر أقل بكثير من بلدانهم، بالإضافة لعدم توافرها هناك، لافتًا إلى أنه تلقى هذا الرد من أغلب المترددين عليه.



وأضاف الصيدلي لـ«الدستور»: هناك عدد من الصيدليات يقوم ببيع الأدوية بكميات للسياح كونهم يقبلون على الشراء بالعملة الأجنبية بجانب بيعها لهم بسعر أعلى من المتداول بهِ في الأسواق، مؤكدًا أن هناك أنواعا كثيرة من الأدوية التي يتم شراؤها من قبل السياح بكميات بدأت في الاختفاء وعدم توافرها في عدد من الصيدليات لزيادة الإقبال عليه، مشيرًا الى أن ذلك سيؤثر علي السوق المصرية والمستهلكين الذين يستخدمون تلك الأدوية للأمراض المزمنة، لافتًا إلى أن عملية شراء الأدوية بكميات من قبل السياح باتت ظاهرة منتشرة في الغردقة مؤخرًا.

الرقابة: لدينا لوائح تمنع خروج كميات من الأدوية وستتم محاسبة الصيدليات المخالفة

«الدستور» تواصلت مع أحد مسئولي هيئة الرقابة على الدواء والذي رفض ذكر اسمه، موضحًا أن الهيئة مؤخرًا أصدرت لائحة لمنع بيع الأدوية بكميات على بعض الأنواع، وعدم بيع أكثر من علبتين من ذات النوع لأي مستهلك لمنع السوق السوداء، وعدم خلق سوق موازية للأدوية، مؤكدًا أن هناك تعاونا مكثفا مع الجهات المختصة وخاصة المنافذ بالموانئ والمطارات لمنع خروج أي أدوية بكميات، مشيًرا إلى أن هناك حملات تفتيش علي الصيدليات بشكل مستمر وربط أنواع الأدوية المستهلكة والتي تواجه إقبالا عليها، وكذا رصد أي صيدلية تقوم ببيع الأدوية بكميات.



وأوضح أن هيئة الرقابة على الأدوية تتابع الوضع بشكل مستمر للحفاظ على تداول الأدوية دون احتكار أو التجارة بها في أسواق موازية وعدم خلق فجوة في هذه السلعة الحساسة والاستراتيجية، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي صيدلية تتعامل بطرق غير شريعة وستتم محاسبتها فورًا طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.