بالأسماء.. إصابة 16 عاملًا فى حادث تصادم على طريق رافد جمصة بالدقهلية

شهد طريق المنصورة - جمصة (رافد جمصة) حادث اصطدام سيارة ربع نقل محملة بالعمال، مع سيارة أخرى ما أدى إلى إصابة 16 عاملا.

واستقبلت مستشفى جمصة العام 16 مصابا بحادث السير الذى وقع على الطريق الدولى، أمام إسعاف الكسارة، فى الدقهلية، بين سيارة ربع نقل وأخرى نقل، مما أدى إلى انقلابها على الطريق وإصابة الركاب.

واستقبل المستشفى كل من السيد جمال السيد 35 سنة، نادر أحمد العربى 45 سنة، جرح قطعى بالأذن وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، حاتم إبراهيم العدوى 47 سنة، جرح متهتك بالوجه والأذن اليمنى، ومحمد إبراهيم أبو المعاطى 12 سنة جرح قطعى بالرأس، ومحمد أبو المعاطى أبو المعاطى 25 سنة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، ومحمد عبد الله عبد الله 25 سنة جرح قطعى بالرأس، ماهر خالد عوض 23 سنة سحجات متفرقه بالجسم، وأحمد أشرف الشهاوى 43 سنة سحجات متفرقة بالجسم، حسام عوض أحمد 28 سنة جرح قطعى بالوجه، محمد صبحى حسن 29 سنة جرح قطعى بالأذن اليمنى والرأس، وحسن عمر حسن 25 سنة سحجات وكدمات بالكتف الأيسر، وأحمد إبراهيم أبو المعاطى 23 سنة سحجات متفرقة بالجسم، ومحمد هانى أحمد 30 سنة جرح قطعى بالذقن، ومحمد رضا 27 سنة سحجات متفرقة بالوجه، ويحيى لطفى عبد الحافظ 48 سنة جرح قطعى بالرأس، وحمادة فولى شلقانى 24 سنة جرح متهتك بالرأس.

وكان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شركة النجدة إلى مأمور قسم جمصة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى على الطريق الدولي أمام إسعاف الكسارة، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة العام.

وتم تحرير محضر بالحادث، والعرض على النيابة العامة التى طلبت من الفحص الفنى معاينة الحادث، وعمل تقرير عن المتسبب فى الحادث.