عبد الإله بن عرفة يناقش أعماله الأدبية بـ«النيل الثقافية»..غدًا

يستضيف الإعلامي خالد منصور، الباحث والروائي المغربي د. عبد الإله بن عرفة، عبر برنامجه "طقوس الإبداع"، الذي يذاع على قناة النيل الثقافية في تمام السادسة والنصف مساء غد الأربعاء.

عبد الإله بن عرفة من مواليد مدينة سلا، حائز على دكتوراه في اللسانيات من جامعة السوربون بباريس، خبير في منظمة الاسيسكو، باحث في اللسانيات والتصوف والفكر الإسلامي.

أسس عبد الإله بن عرفة لمشروعه السردي العرفاني ذي المرجعية القرآنية، والتي يرى فيها مفهوماً مختلفاً للأدب، حيث إن غاياته المعرفية تكمن في إنتاج أدب معرفي يحقق تحولاً في وجدان القارئ ومعرفته وسلوكه.

فازت روايته خناثة بجائزة القراء الشباب للكتاب المغربي. عمل كمدير دولي في الثقافة، وخبير دولي، مسئول عن قسم التراث والسياسات الثقافية والتنوع الثقافي، أستاذ سابق في كلية الآداب بمكناس – المغرب، عضو في النادي الجراري الأدبي، الرباط.

له عدة دراسات دوليا وفي المغرب منها كتاب باللغة الفرنسية عن نشأة المفاهيم، بدار المنشورات الجامعية بباريس بالإضافة إلى مشروعه الروائي والذي يشمل لحد الآن العديد من الروايات العرفانية، إضافة إلى عدد من الدراسات والتحقيقات العلمية لأمهات كتب التراث الأندلسي، وتقديمات كتب، وهي كالآتي: كتاب علمي حول نشأة المفاهيم في اللغات، بالفرنسية 1997 بفرنسا، دراسة وتحقيق كتاب الشهاب موعظة لأولي الألباب، لأبي أحمد جعفر بن سيدبونة (524-624هـ.) 2005-2006، ابن سيدبونة وكتاب الشهاب، ضمن موسوعة الثقافة الأندلسية (بالإسبانية 2007، كتاب الشهاب لابن سيدبونة، ضمن الكتاب الجماعي 2009، تقديم ومراجعة كتاب: المفاتيح الأساسية لكتب الشيخ الأكبر ابن العربي، لعبد الباقي مفتاح، 2010، تقديم ومراجعة كتاب: بحوث حول كتب ومفاهيم الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي، لعبد الباقي مفتاح 2010، المشاركة في كتاب جماعي بعنوان "السماع الصوفي، الرابطة المحمدية للعلماء 2012، كتاب «الرواية العرفانية في تجربة عبد الإله بن عرفة»، 2012، "لماذا نفرح بالمصطفى" 2013، "جماليات السرد في الرواية العرفانية عند الأديب الروائي ابن عرفة" 2014، "أبو الحسن الششتري، سيرته، وآثاره ومذهبه"، ضمن كتاب "التصوف المغربي، مصدر إشعاع وتواصل، أعمال مهداة للأستاذة نفيسة الذهبي" 2015، تحقيق مقدمة ديوان المعارف الإلهية لابن العربي الحاتمي، ضمن الكتاب التذكاري لابن عربي في المئوية الثامنة لوفاته 2018، الديوان الكبير لابن العربي الحاتمي تحقيق ودراسة وتعليق 2018، 2019

يبلغ إنتاجه الروائي لأربع عشرة رواية هى :"جبل قاف 2002، بحر نون 2007، بلاد صاد 2009، الحواميم 2010، الطواسين 2011، طواسين الغزالي 2011، ابن الخطيب في روضة طه 2012، جبل قاف- حول سيرة ابن العربي الحاتمي 2013، ياسين قلب الخلافة 2013، طوق سر المحبة: سيرة العشق عند ابن حزم 2015، الجنيد: ألم المعرفة 2017، خناثة: ألر الرحمة 2018، التي فازت بجائزة القراء الشباب للكتاب المغربي، إدريس أل م ص الولاية 2019، وأختام المدينة الفاضلة 2022".