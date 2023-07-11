توريد 271 طن قمح لشون وصوامع الشرقية اليوم

أعلنت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بمحافظة الشرقية، عن توريد ٢٧١ طنًا و٤٠٦ كيلو جرامات قمح، اليوم، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٤٩٢٦ طنًا و٥٥٨ كيلو قمح.

وأوضحت وكيلة وزارة التموين، أنه يُحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها، استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطًا بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكل أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.

وشدد محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.