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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مسئولا «الشروق وبدر» يتفقدان أعمال تطوير وتوسعة الطرق بالمدينتين

بدر
بدر

قام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، اليوم، بالمرور على الطرق بالحى الثانى، حيث يتم تنفيذ أعمال الأسفلت للطريق الرئيسى الفاصل بين المجاورتين الرابعة والخامسة، كذلك الطريق بين المجاورة الرابعة والثالثة. 
 

وأكد عمار أن هناك خطة لتنفيذ أعمال التطوير فى كل الأحياء بالمدينة، مناشدًا المواطنين بالحفاظ عليها، مضيفًا أنه جار الانتهاء من تنفيذ أعمال تنسيق الموقع والطرق لسهولة الحركة أمام السيارات وساكنى الحى.

 

وقال رئيس جهاز مدينة بدر إن المتابعة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الطرق الداخلية لمشروعات الإسكان المختلفة، كذلك أيضًا العمل على الانتهاء من تطوير مدخل ومخارج الطرق وتوفير كل الخدمات للسكان من محلات وصيدليات.

 

جهاز الشروق يُتابع أعمال رصف الطرق الداخلية بالمنطقة الرابعة  
 

في نفس السياق، يتابع المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، الأعمال الجارية بمشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بالمناطق من الأولى حتى السادسة عمارات. 
 

وقام رئيس الجهاز بالمرور الميدانى على أعمال تنفيذ الأرصفة بالمنطقة الخامسة عمارات التى تعتبر فى مراحلها النهائية تمهيدًا لبدء أعمال رصف الطرق بالمنطقة، كما تفقد أعمال تنفيذ الطبقة الأسفلتية الرابطة بالطرق الداخلية والجارية بالمنطقة الرابعة عمارات، والتى تتجاوز نسبة إنجازها 50%، موجهًا بتكثيف الأعمال واستكمال باقى مناطق المشروع والالتزام بالبرنامج الزمنى المعتمد للتنفيذ.

 

أعمال التطوير التطوير الشروق الطرق العمرانية جهاز مدينة بدر

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