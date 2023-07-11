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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الأوكرانى: عدم تحديد إطار زمنى لعضويتنا فى الناتو أمر سخيف

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

علق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، على تردد حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في قبول عضوية بلاده.

وانتقد زيلينسكي خلال خطابه بقمة الناتو المقامة في فيلنيوس بليتوانيا، اليوم، تردد الناتو وضعفه، في قبول انضمام أوكرانيا لعضويته، على حد تعبيره.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن تردد الناتو حيال أوكرانيا يشجع روسيا، معتبرا أن عدم تحديد إطار زمني لعضوية أوكرانيا في الناتو أمر غير مسبوق وسخيف.

الرئيس الأوكراني: عدم اليقين بشأن حصول أوكرانيا على عضوية الناتو يشجع روسيا على الاستمرار في إرهابها

وتابع زيلينسكي "نقدر حلفاءنا وأمننا المشترك لكن أوكرانيا تستحق الاحترام أيضا"، متجاهلا لاءات الأطلسي المتكررة، والرافضة لقبول بلاده في الحلف تفاديا للمواجهة المباشرة مع روسيا".

وأضاف زيلينسكي أن عدم اليقين بشأن حصول أوكرانيا على عضوية الناتو يشجع روسيا على الاستمرار في إرهابها.

فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن قمة حلف شمال الأطلسي تشكل لحظة تاريخية.

وأضاف بايدن، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع الأمين العام للناتو، اليوم، أن انضمام السويد إلى الناتو أمر ضروري ومهم للحلف.

أمين عام الناتو يعرب عن ثقته في أن القمة ستكون إيجابية وقوية

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب أمين عام حلف شمال الأطلسى "ناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم، عن ثقته فى أن القمة ستكون خطوة إيجابية وقوية على طريق انضمام أوكرانيا إلى الحلف.

وردا على سؤال عما إذا كان الناتو سيقدم دعوة إلى أوكرانيا للانضمام للحلف، أجاب ستولتنبرج "سنرى ذلك في غضون ساعات قليلة لأننا الآن بصدد الانتهاء من البيان"، موضحا أن أوكرانيا أصبحت أقرب بكثير إلى الناتو، معربا عن اعتقاده بأن الوقت قد حان لينعكس ذلك على قرارات التحالف.

الرئيس الأوكراني الناتو أوكرانيا روسيا حلف شمال الأطلسي

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