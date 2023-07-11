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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز 6 أكتوبر يوجه بضبط السيارات المخالفة بالمدينة

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار

كلّف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إدارات الأمن بإشراف العميد أحمد فوزي، المشرف العام على إدارات أمن الأجهزة، وبقيادة حازم محمد، مدير أمن الجهاز، وبحضور راضي خليل، معاون رئيس الجهاز، إسلام عادل، مدير إدارة الإزالات والإشغالات بالمرور الأمني بالمدينة؛ لرصد ومتابعة وضبط السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن.

وقال رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، إن حملات المرور الأمني أسفرت عن ضبط سيارة نقل بالمخالفة بمنطقة التوسعات الشرقية، وكذا ضبط سيارة فنطاس بالمخالفة بمنطقة FM.

كما أسفرت حملات المرور الأمني عن ضبط لودر بالمخالفة بمنطقة غرب سوميد بالقطاع الشرقي، فضلًا عن ضبط سيارة نقل بالمخالفة محملة مخلفات سيراميك بالمنطقة الصناعية.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر أنه أثناء المرور اليومي لرئيس حي المنطقة الصناعية، لاحظ وجود سيارتين مخالفتين تُلقِي بمخلفات صرف صناعي في الفاصل الصناعي أمام المنطقة الصناعية الرابعة فتم ضبطهما والتحفظ عليهما.

وأكد المهندس عادل النجار أنه تم التحفظ على السيارات المخالفة ومصادرتها وإيداعها بمقر الجهاز لحين الانتهاء من الإجراءات المنظمة في هذا الشأن، مطالبًا أصحاب السيارات النقل واللودرات بالالتزام بخطوط السير وإلقاء المخلفات في الأماكن المسموح بها حتى لايتعرضوا للمساءلة القانونية.

٦ أكتوبر ضبط السيارات المخالفة يكلف ادارة

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