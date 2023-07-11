«مكسيم الساحل الشمالى» تعلن تسلم عقد التخصيص الجديد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

أعلنت شركة مكسيم الساحل الشمالي عن استلام عقد التخصيص الجديد يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023 من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديده ،وذلك بعد نقل ولاية منطقة الساحل الشمالي من محافظة مطروح إلى الهيئة ، وجارى استخراج القرار الوزاري الجديد من الهيئه لإستئناف العمل بمشروع "بو سيدي عبد الرحمن" فى أسرع وقت.

تؤكد الشركة عزمها على إتمام إلتزاماتها تجاه عملائها الحاليين وتلافى كافة العراقيل التي تقف حائلا أمام استئناف العمل فى أي من مشروعاتها، وتتفهم الشركة مخاوف عملاءها الذين عبروا عن استيائهم بسبب تأخر تسليم الشركة للوحدات الخاصة بهم في الفترة الماضية.

وبناء على ما سبق تود شركة مكسيم ان توضح عدد من الحقائق لوضع الأمور فى نصابها الصحيح وهى كالتالى:-

أولاً:- أن شركة مكسيم الساحل الشمالي قامت بسداد كافة مستحقات الأرض الخاصة بمشروع "بو سيدي عبد الرحمن"، ولا يوجد أي تأخير عليها سواء في الدفعات المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو لأي جهة أخرى.

ثانياً:- قامت الشركة بتسليم المئات من الوحدات السكنية في المشروع منذ أكثر من عام، كما قامت بإرسال إشعارات لجميع العملاء ممن حان وقت استلامهم لوحداتهم، بوقف سداد الأقساط لحين إبلاغهم بموعد التسليم الجديد، وقد تم تمديد الأقساط بناءً على طلب العملاء الموقرين الذين تواصلوا بخدمة العملاء، وتحرير ملحق للعقود الخاصة بهم بخطط سداد الدفعات الجديدة.

ثالثاً: - لاحظت شركة مكسيم استغلال البعض لغضب العملاء ممن تأخر موعد تسليم وحداتهم، وقيامهم بالترويج لأخبار مغلوطة وتستهدف تشويه صورتها وسمعتها، بما يؤثر على استثمارات الشركة ومصالح عملائها، من خلال الترويج لادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة. ولذلك فقد قررت شركة مكسيم البدء فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع من قاموا بنشر أخبار كاذبة، وشائعات طالت الشركة ومجلس إدارتها، وتقديم ما قامت الشركة بتوثيقه من خلال الفريق القانوني لها، بكافة وسائل الاعلام والحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

واخيراً.. تؤكد شركة مكسيم الساحل الشمالي، أن استمرار نجاحها يتطلب تعاوننا من العملاء للحفاظ على سمعة المشروع، والاستثمارات التي تم ضخها به سواء من الشركة أو العملاء، وتلتزم الشركة بمواصلة العمل بجدية وتفانٍ لتحقيق رغبات واحتياجات العملاء الكرام، والسعي لتحقيق التقدم المستمر وتلبية تطلعاتهم بمشروع يقع فى أحد أفضل المواقع في الساحل الشمالي.