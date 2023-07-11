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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ اقتصاد: أول منطقة تجارية بالبحيرة توفر 25 ألف فرصة عمل

جريدة الدستور

قال الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، إن توجه الدولة إلى الاستثمار والتنمية في المحافظات تحت عنوان التنمية الشاملة والمستدامة له مزايا عديدة، منها توفير فرص عمل والتخفيف من حدة الهجرة من الريف إلى المدن، بجانب تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في هذه المدن.

وأضاف عبد العظيم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن التوسع الأفقي في المشروعات الاستثمارية بتنوع واختلاف مجالات يخلق استفادة نسبية لكل محافظة، مؤكدًا أن مصر غنية بمواردها الطبيعية ولديها مزايا نسبية في كل محافظاتها.

وأوضح أستاذ الاقتصاد أن أول منطقة تجارية بالبحيرة مشروع ضخم للغاية، حيث يخلق ما يقرب من 25 ألف فرصة عمل على مساحة 96 فدانا، ويوجد به تنوع كبير في الأنشطة، الاستثمار في مناطق معينة من جمهورية مصر العربية يؤدي إلى زيادة مساحة الاستثمارات وتنوعها.

استاذ الاقتصاد الاستثمارات التنمية الشاملة والمستدامة الدكتور ماجد عبد العظيم ألف فرصة عمل المشروعات الاستثمارية

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