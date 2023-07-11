جيك سوليفان: الرئيس بايدن يدعم انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الرئيس جو بايدن يدعم انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

وتابع مستشار الأمن القومي، خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة الناتو، المذاع علي قناة القاهرة الإخبارية، أنه لم يتم تحديد موعد لتقديم طائرات F-16 لتركيا، مشيرا إلى أن بايدن يعتزم المضي قدمًا في عملية البيع بالتشاور مع الكونجرس، وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وخلال قمة الناتو التي تستمر يومين في فيلنيوس، سيبحث القادة إلى الحرب الروسية الأوكرانية الجارية، والتحديات التي تواجه الناتو، وخطوات تعزيز دفاع الحلف العسكري وقدرته على الردع، وسيكون طلب السويد للانضمام إلى ملف الناتو أيضا على جدول الأعمال.