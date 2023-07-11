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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 21 بندقية في حملات أمنية بأسيوط

جريدة الدستور

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة قسمى شرطة أول وثان أسيوط.

وأسفرت جهودها عن ضبط 42 قطعة سلاح نارى عبارة عن 9 بنادق آلية،12 بندقية خرطوش، 2 طبنجة، 19 فرد محلى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 36 متهما، لعدد 25 منهم معلومات جنائية.

ونجحت الجهود فى ضبط 19 قضية "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 23 متهم "لعدد 18منهم معلومات جنائية وتنفيذ 458 حكم قضائى متنوع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام حملة أمنية أمن أسيوط سلاح نارى

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