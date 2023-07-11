إصابة سيدة في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالفيوم

أصيبت سيدة بحروق خطيرة في كامل جسدها، إثر انفجار إسطوانة بوتاجاز بمنزلها بقرية دمشقين بمحافظة الفيوم.

كانت شرطة النجدة بالفيوم، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بمنزل بقرية دمشقين؛ بسبب انفجار إسطوانة بوتاجاز ووجود مصابة.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة وإخماد النيران، وتبين إصابة سيدة بحروق بكامل الجسد بنسبة 95% وتم نقل المصابة إلى مستشفى الفيوم العام.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.