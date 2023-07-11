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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تشكيل عصابي يزور المستندات الرسمية بالقاهرة

ضبط
ضبط

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.

وأكدت التحريات قيام شخص وإحدى السيدات بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع شخصين "متواجدين بالخارج" تخصص فى تزوير تأشيرات السفر المنسوبة للعديد من الدول للراغبين فى السفر للخارج بعد إيهامهم بكون التأشيرات الممنوحة لهم صحيحة وتم إصدارها بالطرق القانونية "على خلاف الحقيقة" نظير حصولهم على مبالغ مالية منهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبط المتهمين "المتواجدين بالبلاد" وبحوزتهما 3 أكلاشيهات منسوبة لسفارات أجنبية يتم استخدامها فى مهر التأشيرات المزورة المثُبتة على جوازات المسافرين، هاتف محمول، 2 جهاز لاب توب ، مبلغ مالى.

وبفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة فنياً تبين أنها تحتوى على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى عبارة عن تأشيرات دخول منسوبة لإحدى الدول مزورة، صور جوازات سفر لإحدى الدول بأسماء أشخاص مختلفة، رسائل نصية ومحادثات صوتية بينهم وبين عملائهم، موقع إلكترونى احتيالي بإسم أحد المتهمين بإحدى الدول.

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية تشكيل عصابي المحررات الرسمية تزوير تقليد الأختام الحكومية

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