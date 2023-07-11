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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط مصنع بسكويت أطفال بالفيوم بدون ترخيص

صورة الحدث
صورة الحدث

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين مركز سنورس، وتمكنت الحملة من ضبط مصنع بسكويت للأطفال بناحية ترسا بدون ترخيص، واستخدام علامة تجارية غير مسجلة ومقلدة، وتم ضبط 7200 باكو بسكويت، وتحرير المحضر اللازم ضد صاحب المصنع.

جاء ذلك في إطار خطة المديرية بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

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الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة المخابز والأسواق السيطرة على الأسواق السلع الغذائية تكثيف الحملات تشديد الرقابة بيع السلع الغذائية بتكثيف الحملات

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