ضبط قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه فى حدائق القبة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بقسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، لتعاقده مع إحدى شركات الأدوية، مملوكة للدولة، وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة الأخيرة، الأمر الذي مكّنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

وكشفت قوات الأمن عن قيام المتهم بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات، وتأسيس الشركات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بـ25 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.