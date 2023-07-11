ليتوانيا ترحب بتعاون ألمانيا مع حلف الناتو لزيادة النفقات والقوة الدفاعية

أعلن جيتاناس ناوسيدا، رئيس ليتوانيا، أن بلاده تعمل على زيادة وشراء تجهيزات العسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال رئيس ليتوانيا، خلال مباحثات مع جو بايدن، الرئيس الأمريكي، على هامش قمة الناتو، إن فيلنيوس تستعد لشراء العديد من التجهيزات العسكرية والدبابات والشاحنات من أجل تعزيز البلاد عسكريًا، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وتابع "ناوسيدا" أن ليتوانيا داعم أساسي وشركاء الاتحاد الأوروبي، خاصة أن هناك مخاوف جيوسياسية عالمية، كما رحب بالتعاون مع ألمانيا بزيادة النفقات والقوة الدفاعية في شمال الحلف الأطلسي، كما يرحب بمشاركة جميع الدول في المنطقة لزيادة وجودها في المنطقة.

وشكر رئيس ليتوانيا، الرئيس الأمريكي، على مشاركته في قمة حلف الشمال الأطلسي، مضيفًا أن بلاده تتطلع لمزيد من التنسيق والتعاون مع أمريكا.