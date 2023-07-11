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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الطرق الصحيحة لتعامل المزارعين مع المحاصيل الحقلية فى ظل ارتفاع الحرارة (فيديو)

ارتفاع الحرارة
ارتفاع الحرارة

كشف الدكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية للإرشاد والتدريب، عن الطرق الصحيحة لتعامل المزارعين مع المحاصيل الحقلية في ظل ارتفاع الحرارة، قائلًا إن المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة الشامية والأرز، والمحاصيل الزيتية مثل السمسم، ومحاصيل الأعلاف مثل فول الصويا، جميعها محاصيل مهمة جدًا.

وأضاف جاد، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الثلاثاء، أننا الآن في منتصف عمر هذه المحاصيل، منوهًا بأننا آخر الأسبوع سوف نشهد موجة حارة، ومن المتوقع أن تستمر لفترة طويلة تمتد إلى أسبوعين.

الموجة الحارة لها تأثير قد يضر بالمحاصيل

وأوضح وكيل معهد المحاصيل الحقلية للإرشاد والتدريب أن الموجة الحارة لها تأثير قد يضر بالمحاصيل الحقلية، إضافة إلى أننا نقوم بعمل بعض التوصيات لتقليل تأثير هذه الموجة على النباتات.

وشدد وكيل معهد المحاصيل الحقلية للإرشاد والتدريب على أن يتم الري بانتظام، وأن يكون آخر النهار أي وقت الظهيرة وليس في الحرارة العالية، لافتًا إلى أن كل محصول يكون لديه بعض الأصناف التي تصاب بالأمراض في منطقة الدلتا.

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