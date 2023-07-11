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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"تضامن النواب": تصدر "القاهرة" المركز الأول إفريقيًا والسابع عالميًا إنجاز كبير للتعليم العالى

المهندس حسن المير
المهندس حسن المير

أشاد المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، بالتقرير الذي تلقاه الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، من وحدة التصنيفات الدولية، والذي تم التأكيد فيه عن تصدر مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة (JAR) جميع المجلات العلمية المصرية والإفريقية بمعامل تأثير 10.7، واستمرار تواجدها ضمن المربع الذهبي فئة المجلات Q1، وذلك وفقًا لبيان المجلات المصرية المدرجة في تصنيف كلاريفيت الدولي للمجلات العلمية العالمية لعام 2022، والذي أعلن وجود 55 مجلة مصرية لها معامل تأثير في تصنيف كلاريفيت، منها 5 مجلات مصرية ضمن المربع الأول (Q1) لأفضل مجلات علمية. كما جاءت مجلة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة في المرتبة الخامسة بمصر بمعامل تأثير 5.2.

واعتبر "المير"، فى بيان له أصدره اليوم، تأكيد التقرير ظهور الدوريات المصرية في قطاع العلوم الاجتماعية لأول مرة ضمن التصنيف، حيث دخلته مجلة جامعة القاهرة Review of Economics and Political Sience الصادرة عن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- بمثابة نجاح كبير لمنظومة التعليم العالى الجامعي في مصر، مشيداً بتصريحات الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، التى أكد فيها أن مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة (JAR) حققت إنجازات دولية متعددة، منها تصدرها المركز السابع عالميًا في نتائج CiteScore لعام 2022، حيث حصلت على معامل اقتباسات (CiteScore 19.6) مقارنة بالمركز الثامن لسنة 2021، والذي كان مقداره 17.1 في عام 2021، وكان في عام 2017 مقداره 6.7، مشيرًا إلى أن المجلة مصنفة في المربع الذهبي Q1 للمجلات العلمية العالمية الراقية بمعامل تأثير (Impact Factor 10.7).

ووجّه المهندس حسن المير التحية والتقدير لجامعة القاهرة، برئاسة العالم المستنير الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على النجاحات الكبيرة التى حققتها هذه الجامعة العريقة إقليمياً وعربياً وإفريقياً وعالمياً، مشيداً بالأداء رفيع المستوى لجميع قيادات جامعة القاهرة وأعضاء هيئة التدريس وجميع من ينتمون لهذه المؤسسة الناجحة.

التضامن الاجتماعي الحاسبات والذكاء الاصطناعي الدكتور محمد الخشت الجامعة العريقة الذكاء الاصطناعي المجلات العلمية المهندس حسن المير بجامعة القاهرة

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