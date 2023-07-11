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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بـ 10 مليارات جنيه.. منطقة استثمارات جديدة في البحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

تشهد محافظة البحيرة نهضة استثمارية غير مسبوقة، حيث تم إنشاء أول منطقة تجارية بدمنهور باستثمارات 10 مليارات جنيه، وتقع على طريق "القاهرة ـ الإسكندرية الزراعي" بمساحة 96 فدانا.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تفاصيل أبرز المعلومات حول منطقة استثمارات جديدة في البحيرة، والتي جاءت كالتالي.

- إنشاء أول منطقة تجارية بدمنهور باستثمارات 10 مليارات جنيه.

- تقع على طريق القاهرة ـ الإسكندرية الزراعى بمساحة 96 فدانا.

- توفر 25 ألف فرصة عمل للشباب وتضم أسواقا تجارية ومطاعم.

- أسواق مفتوحة للتوكيلات ومراكز الخدمة وفندق وملاعب واستراحات.

- توفر أنشطة خدمية تشمل ساحات تخزين مغلقة ومفتوحة ومخازن للتبريد والتجميد.

- أنشطة تعبئة وتغليف وأنشطة لتجارة الجملة والنصف جملة والبورصات السلعية.

- المنطقة اللوجستية بمدينة دمنهور مقسمة إلى 3 قطاعات.

ابرز المعلومات ـ10 مليارات استثمارات جديدة اللوجستية ألف فرصة عمل

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