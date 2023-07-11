بـ 10 مليارات جنيه.. منطقة استثمارات جديدة في البحيرة

تشهد محافظة البحيرة نهضة استثمارية غير مسبوقة، حيث تم إنشاء أول منطقة تجارية بدمنهور باستثمارات 10 مليارات جنيه، وتقع على طريق "القاهرة ـ الإسكندرية الزراعي" بمساحة 96 فدانا.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تفاصيل أبرز المعلومات حول منطقة استثمارات جديدة في البحيرة، والتي جاءت كالتالي.

- إنشاء أول منطقة تجارية بدمنهور باستثمارات 10 مليارات جنيه.

- تقع على طريق القاهرة ـ الإسكندرية الزراعى بمساحة 96 فدانا.

- توفر 25 ألف فرصة عمل للشباب وتضم أسواقا تجارية ومطاعم.

- أسواق مفتوحة للتوكيلات ومراكز الخدمة وفندق وملاعب واستراحات.

- توفر أنشطة خدمية تشمل ساحات تخزين مغلقة ومفتوحة ومخازن للتبريد والتجميد.

- أنشطة تعبئة وتغليف وأنشطة لتجارة الجملة والنصف جملة والبورصات السلعية.

- المنطقة اللوجستية بمدينة دمنهور مقسمة إلى 3 قطاعات.