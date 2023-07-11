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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التحالف الوطني يتبنى الطالبة بسمة الأولى على الجمهورية بالتعليم الفني

التحالف الوطني
التحالف الوطني

أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تبني مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية أحد كيانات التحالف الوطني، الطالبة بسمة شوقي، ابنة قرية أشليمة التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الفني الصناعي بمجموع 99% وإهدائها منحة دراسية كاملة تغطي كافة المصروفات خلال فترة دراستها الجامعية وحتى استكمال الدراسات العليا وصولًا لدرجة الدكتوراه.

ومن جانبها، قالت بسمة شوقي الحاصلة على المركز الأول في شهادة التعليم الفني الصناعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر، اليوم الثلاثاء، إنها تعمل منذ سنٍ صغيرة، وكانت من الأوائل، وحققت نسبة نجاح عالية في الشهادة الإعدادية لكنها لم تفضل الالتحاق بالتعليم العام، متابعة: "حصلت على الشهادة الإعدادية، ولم أفضل الالتحاق بالثانوية العامة لأن مصروفاتها كبيرة، حيث أعيش مع والدتي، ولم أحب أن أكون عبئا عليها".

وأضافت: "قررت صناعة كيان لنفسي في التعليم الفني، وأحمد الله على حصولي على المركز الأول، وواجهت صعوبات كثيرة، فأنا بنت وأعيش في الريف وكنت أعمل في سوبر ماركت، وبذلت مجهودا كبيرا، وسألتحق بكلية الهندسة بعد إتمام الدراسة في المعهد الفني الصحي، وسأتخصص في التركيبات الكهربائية".

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