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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يناقش تعديل الكود المصري لاشتراطات الحماية المدنية

وزير الاسكان
وزير الاسكان

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمناقشة تعديل الكود المصري لاشتراطات الحماية المدنية، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير للبنية الأساسية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور رأفت شميس، رئيس الجهاز الفنى للتفتيش الفنى على أعمال البناء، وممثلي وزارة الداخلية، وإدارة الحماية المدنية.


وخلال الاجتماع، استمع الدكتور عاصم الجزار، إلى مداخلات ممثلى إدارة الحماية المدنية، حول العوائق والمشكلات التي تواجه التطبيق الأمثل لاشتراطات الحماية المدنية، ووجه مسئولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، بضرورة إعادة النظر فى تسهيل إجراءات التطبيق العملى للاشتراطات دون المساس بالهدف المرجو منها، وهو حماية الأرواح والممتلكات، ودون التأثير على جودة تطبيق منظومة الحماية.


وفى ختام الاجتماع، وجه وزير الإسكان، اللجنة المختصة بإعادة النظر فى إجراءات تطبيق اشتراطات الحماية المدنية، والمشكلة من ممثلى إدارة الحماية المدنية، والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، بسرعة إعداد الدراسة المطلوبة، لمناقشتها، والتوصل إلى الصيغة النهائية لاشتراطات الحماية المدنية، التى تحقق الهدف المنشود.
 

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