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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة عامل برش خرطوش بمشاجرة في سوهاج

خرطوش
خرطوش

أصيب عامل برش خرطوش بمشاجرة لخلافات على ملكية قطعة أرض بمحافظة سوهاج. 

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بورود إشارة من مستشفى دار السلام المركزي لمركز دار السلام بوصول المدعو عبد الرحيم م أ س،  27  عاما، عامل، ويقيم دائرة المركز مصاباً برش خرطوش بكف اليد اليمنى وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وعلى الفور قامت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال وسؤال ذويه أفاد باتهام نجل عمه المدعو، أحمد أ أ س، 23 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية بالاعتداء عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض آلت إليهما بالميراث بجوار منزليهما وقد تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وهو فرد خرطوش محلي الصنع بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ارتكاب الواقعة إدارة البحث الجنائي الجمجمة السلاح المستخدم اللواء محمد عبد المنعم شرباش القانوني بارتكاب الواقعة

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