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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غرق طفل في ترعة بنجع حمادي

غرق
غرق

لقي طفل عمره 9 أعوام مصرعه غرقا بمحافظة سوهاج بترعة نجع حمادي بمركز أخميم.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد غرق طفل بترعة نجع حمادي بدائرة قسم أول سوهاج من الأهالي وتم انتشال الجثة بمعرفة  قوات وحدة الإنقاذ النهري.

وعلى الفور إنتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال تبين غرق الطفل  فارس أ ف أ، سن 9 أعوام  تلميذ  ويقيم دائرة القسم وقد تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي.

وبسؤال ذويه افاد والده المدعو، أحمد ف أ أ، سن 56 عاما عامل ويقيم بذات الناحية، بأنه في أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بالترعة المشار إليها ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفي الشبهة الجنائية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

أخميم المركزى إدارة البحث الجنائي البحث الجنائي الإنقاذ النهري الشبهة الجنائية اللواء محمد عبد المنعم شرباش المستشفى المركزى النقل والمواصلات

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