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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عصابة الاتجار فى الأعضاء البشرية فى الجيزة إلى الجنايات

حبس
حبس

أحالت النيابة العامة تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص كونوا جماعة إجرامية منظمة لتجارة الأعضاء البشرية مقابل ٢٥ ألف للكلى فى الجيزة إلى محكمة الجنايات.

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة بشمال الجيزة إلى محكمة الجنايات أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "محمد ف" - هارب-٤٢ سنة أخصائي تحاليل طبية- صاحب معامل للتحاليل، و"سعيد ع" ٤٤ سنة، كهربائي سيارات، و"ه.ح" ٣٢ سنة، صاحب محل ملابس، و"إيهاب س"  ٥١ سنة، لأنه في غضون الفترة من عام ٢٠١٧ حتى عام ٢٠١٩ بدائرة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة أسس المتهم الأول وأدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر داخل البلاد تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية وانضم لها المتهمين من الثاني وحتى الرابع تحقيقا لأغراضها، متعاملين في أشخاص طبيعيين وهم المجني عليهم" فريد م"، و" أبو النور ع"، و"محمد ح" بأن استقبلوهم وتولى نقلهم وإيوائهم، وعرضوا عليهم بيع وشراء أعضائهم البشرية- كلاهم- مستغلين حالة الضعف والحاجة لديهم، وكان ذلك بقصد استئصالها من أجسامهم لزراعتها في أجسام آخرين وهم" مساعد ج" ، و"مروة.ا" ، و "زوزو س" من أجل الحصول على منافع مادية ، مما ترتب عليه إصابة المجني عليهما الثاني والثالث بعاهة مستديمة على النحو الموصوف بتقرير الطب الشرعي، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة انه قد ارتبطت تلك الجناية بجناية أخرى وهي التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية على النحو التالي:
المتهمون جميعا: تعاملوا في عضو من أعضاء أجسام المجني عليهم بأن اتفقوا معهم؛ على استئصال كلاهم مستغلين حاجتهم المادية وبيعها لنقلها وزراعتها في آخرين وكان ذلك التعامل بمقابل مادي، على النحو المبين بالتحقيقات.

تشكيل عصابي ٤ أشخاص جماعة إجرامية الاعضاء البشرية الجيزة

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