الهجرة: هاتف لاستفسارات الجوازات وخدمات تأمينية للمصريين بالخارج

استعرض العقيد الدكتور محمد شرشر، مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، أبزر الخدمات التي تقدم للمصريين بالخارج، وكذلك الوسائل الإليكترونية، ردا على أسئلة أبناء الجالية، مضيفا أنه يمكن الاستعلام عن كافة الخدمات المتاحة، مشيرا إلى تخصيص رقم لتلقي الاستفسارات والرد عليها إليكترونيا، عبر رقم دردشة مخصص لذلك:

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جاء ذلك خلال لقاء افتراضي عقدته السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر الفيديو كونفرانس، ضمن مبادرة ساعة مع الوزيرة، مع نحو 30 مصريا من رموز الجالية المصرية في الهند وباكستان، لمناقشة أوضاع الجالية والاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم الخاصة بخلق مزيد من الربط بين أعضاء الجالية ووطنهم مصر خلال الفترة المقبلة، بما يلبي احتياجات المصريين في هذه الدول، وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير وائل حامد، سفير مصر فى الهند، والسفير سامح الغمراوي، نائب رئيس البعثة المصرية لدى باكستان، كما شارك في اللقاء اللواء إيهاب الحيني، ممثلاً عن مصلحة الأحوال المدنية، وعقيد د. محمد شرشر، مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وطارق مصطفى، ممثلاً عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ودكتورة إلهام فتحي، مدير إدارة أبناؤنا في الخارج، ممثلة عن وزارة التربية والتعليم والسيد أحمد أبو بكر، ممثلًا عن جمارك القاهرة.

وتابع العقيد الدكتور محمد شرشر، أنه فيما يتعلق بقدوم زوج المصرية إلى مصر، فيقوم الزوج بتسجيل الوصول خلال أسبوع من الوصول إلى مصر، وله حق "الإقامة الثلاثية" لمدة 3 سنوات في ثاني زيارة، وفي أول زيارة يسمح له بالإقامة لمدة سنة، وكذلك الحال للأجنبية المتزوجة من مصري، موضحا أن رسوم الإقامة في العام الواحد تتراوح بين 1000 إلى 1500 جنيه.

كما أوضح السفير وائل حامد، إمكانية دراسة إعفاء الدارسين الحاصلين على منح دراسية من رسوم الاعتماد للشهادات، وحول تحويل الأموال من الخارج، أوضح المصريون المشاركون في اللقاء أنه يفضل وجود إقامة، أو فتح حساب في الهند في بنك دولي له فرع في مصر، ما يسهل التحويل من فرع البنك بالهند إلى مصر.

وأشار طارق مصطفى، ممثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى أن هناك العديد من المزايا التي تقدمها الهيئة للمصريين بالخارج، بتقديم حزم تأمينية والتأمينات لأصحاب المعاشات، وغيرها من الخدمات المتاحة عبر موقع الهيئة: https://nosi.gov.eg.

وفي ختام اللقاء أوضحت السفيرة سها جندي أننا نعمل على تضمين التوقيع الإلكتروني في تطبيق المصريين في الخارج، والذي من شأنه تيسير مثل هذه المشكلات، مشيرة إلى مبادرة "ساعة مع الوزيرة" تهدف للتواصل المباشر مع المصريين حول العالم، والاستماع لمختلف الآراء والمقترحات، مؤكدة أن آراء ومقترحات المصريين بالخارج محل اهتمام ودراسة لتحقيق ما يمكن تنفيذه منها.