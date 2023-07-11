ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قوافل حياة كريمة الطبية تُواصل أعمالها بقرى القصير فى البحر الأحمر

قوافل حياة كريمة
قوافل حياة كريمة

تنطلق اليوم الثلاثاء، القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" أعمالها بقرية الحمراوين التابعة لمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، والتي من المقرر أن تستغرق فيها لمدة يومين اليوم وغدًا، بعد الانتهاء من أعمال الكشف الطبى على أهالي قرية الأمل التابعة لمدينة غارب، والتى بدأت بها القوافل الأحد الماضى وكانت أولي القوافل خلال الشهر الجاري. 
 

ومن المقرر أن تنتقل القوافل العلاجية بعد الكشف على أهالي قرية الحمراوين إلى قرية المستعمرة بنطاق المدينة على مدار يومي 13 و14 يوليو، ومنها إلى قرية أبورماد بمدينة حلايب يومى 15 و16 يوليو، ثم إلى مدينة حلايب يومى 17 و18 يوليو.

وتستكمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها يومي 19 و20 يوليو الجارى عملها بالكشف الطبى على أهالى منطقة حدربة وأدليت التابعتين للإدارة الصحية بالشلاتين، ثم تنتقل إلى مدينة مرسى علم وتحديدًا مركز صحة الأسرة هناك يومي 21 و22 يوليو، وتنتهى القوافل العلاجية من أعمالها خلال الشهر فى قرية أم الحويطات بسفاجا.

وتشمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج وكذلك عمل الأشعة والتحاليل مجانًا، والتحويل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر.

إقبال المواطنين على مراكز 100 يوم صحة بالغردقة

وتشهد مراكز ومقار مبادرة 100 يوم صحة بمحافظة البحر الاحمر إقباًلا من المواطنين عليها، وذلك منذ أول أيام انطلاقها، فيما تنتشر فرق التواصل المجتمعي، والتي تستهدف تقديم توعية وإرشادات للمواطنين خلال فترة الإجازات، والتنويه عن المبادرة 100 يوم صحة، وتقديم جميع أنواع التثقيف بخصوص أمراض الصيف وما تقدمه المبادرة من خدمات صحية مجانية للمواطنين.

وكشف الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن مراكز مبادرة 100 يوم صحة تستقبل عشرات المواطنين يوميًا منذ أول أيام العمل بها في مختلف مدن المحافظة، لافتًا إلى أن مراكز 100 يوم صحة متنشرة في معظم أنحاء المحافظة، وتقدم خدماتها للمواطنين بشكل مستمر.

ولفت إلى أن المبادرة تشتمل على فحص صحة المرأة، والأم والجنين، والأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، والسمعيات، والتقزم، والأنيميا، وكبار السن، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا للتواصل المجتمعي والتثقيف الصحي تعمل خلال المبادرة بالتزامن مع وجود قوافل طبية بمختلف التخصصات.

100 يوم صحة البحر الاحمر القوافل العلاجية قوافل حياة كريمة محافظة البحرالاحمر وزارة الصحة

الأكثر قراءة

برلمانى يحصل على موافقة بإنشاء مستشفى عام بالعمرانية وهدم مبنى "صدر الجيزة" وإعادة بنائه

بدء تفتيش طلاب الثانوية العامة قبل دخول اللجان الامتحانية

"ما بقاش إلا القليل".. طلاب المرج يحتفلون بقرب انتهاء امتحانات الثانوية قبل الديناميكا

لجان الثانوية العامة تفتح أبوابها أمام الطلاب لأداء امتحان الديناميكا

ارتفاع الأمواج يعيق جهود انتشال "غريق كليوباترا".. و"فري دايف" لمواجهة خطر الصخور

اليوم.. المركزي يربط ودائع بمعدل ثابت بقيمة 75 مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟