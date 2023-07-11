قوافل حياة كريمة الطبية تُواصل أعمالها بقرى القصير فى البحر الأحمر

تنطلق اليوم الثلاثاء، القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" أعمالها بقرية الحمراوين التابعة لمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، والتي من المقرر أن تستغرق فيها لمدة يومين اليوم وغدًا، بعد الانتهاء من أعمال الكشف الطبى على أهالي قرية الأمل التابعة لمدينة غارب، والتى بدأت بها القوافل الأحد الماضى وكانت أولي القوافل خلال الشهر الجاري.



ومن المقرر أن تنتقل القوافل العلاجية بعد الكشف على أهالي قرية الحمراوين إلى قرية المستعمرة بنطاق المدينة على مدار يومي 13 و14 يوليو، ومنها إلى قرية أبورماد بمدينة حلايب يومى 15 و16 يوليو، ثم إلى مدينة حلايب يومى 17 و18 يوليو.

وتستكمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها يومي 19 و20 يوليو الجارى عملها بالكشف الطبى على أهالى منطقة حدربة وأدليت التابعتين للإدارة الصحية بالشلاتين، ثم تنتقل إلى مدينة مرسى علم وتحديدًا مركز صحة الأسرة هناك يومي 21 و22 يوليو، وتنتهى القوافل العلاجية من أعمالها خلال الشهر فى قرية أم الحويطات بسفاجا.

وتشمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج وكذلك عمل الأشعة والتحاليل مجانًا، والتحويل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر.

إقبال المواطنين على مراكز 100 يوم صحة بالغردقة

وتشهد مراكز ومقار مبادرة 100 يوم صحة بمحافظة البحر الاحمر إقباًلا من المواطنين عليها، وذلك منذ أول أيام انطلاقها، فيما تنتشر فرق التواصل المجتمعي، والتي تستهدف تقديم توعية وإرشادات للمواطنين خلال فترة الإجازات، والتنويه عن المبادرة 100 يوم صحة، وتقديم جميع أنواع التثقيف بخصوص أمراض الصيف وما تقدمه المبادرة من خدمات صحية مجانية للمواطنين.

وكشف الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن مراكز مبادرة 100 يوم صحة تستقبل عشرات المواطنين يوميًا منذ أول أيام العمل بها في مختلف مدن المحافظة، لافتًا إلى أن مراكز 100 يوم صحة متنشرة في معظم أنحاء المحافظة، وتقدم خدماتها للمواطنين بشكل مستمر.

ولفت إلى أن المبادرة تشتمل على فحص صحة المرأة، والأم والجنين، والأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، والسمعيات، والتقزم، والأنيميا، وكبار السن، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا للتواصل المجتمعي والتثقيف الصحي تعمل خلال المبادرة بالتزامن مع وجود قوافل طبية بمختلف التخصصات.