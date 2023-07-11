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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

"المصيف والنتيجة أبرز الموضوعات".. أولياء الأمور: نستعد للإفراج والخلاص من الثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، الامتحان ما قبل الأخير لينتهي ماراثون الثانوية العامة، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم مادة الأحياء وطلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا.

وحرص عدد من أولياء الأمور على الانتظار بمحيط لجان مدارس الثانوية العامة بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، وتبادل الحديث حول اقتراب انتهاء الامتحانات وكيفية الاستعداد لها، وقالت سارة إحدى أولياء الأمور، أنها قامت بحجز المصيف يوم الجمعة عقب انتهاء الإمتحانات على الفور لقضاء الإجازة الصيفية ،وقبل ظهور النتيجة والانشغال في التنسيق والتقديم بالكليات.

فيما اوضحت أمينة إحدى أولياء الأمور، أنها تنتظر انتهاء ماراثون الثانوية العامة للراحة والنوم والاهتمام بأبنائها الآخرين، ومن بعدها تلتفت للرحلات وانتظار ظهور النتيجة.

 فيما قالت فاتن إحدى أولياء الأمور المتواجدين بمحيط لجان مدرسة الوراق الثانوية للبنات بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أنها لن تقوم بأي استعدادات قبل ظهور النتيجة والاطمئنان على ابنتها ومن بعدها من الممكن أن تبدأ في أي من النشاطات الأخرى.

 ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات (الدورالأول)  اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، بإجمالي  98658 طالبا.

 بينما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEMمادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، كما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ ( ورقة ثانية).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد الطلاب الذين تقدموا  لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالب وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبة وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات)

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