ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في ذكرى رحيل القديس اليوم.. تعرف على قصة البابا بيوس الأول

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر، بذكرى رحيل القديس بيوس الأول، ومع إحياء ذكرى القديس بيوس الأول ترصد الدستور أبرز المعلومات عنه.

 وقال الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، ولد البابا بيوس الأول في أكويلا في مدينة البندقية التي تقع في شمال إيطاليا وذلك أواخر القرن الأول الميلادي،  كان والده يدعى روفينوس والدته تدعى أكويليا وله شقيق يدعى هرماس، البابا بيوس الأول ترأس اسقفية روما خلال منتصف القرن الثاني تحديداً خلال عصور أنطونيوس بيوس وماركوس أوريليوس إمبراطور روما.

 وتابع " الفرنسيسكاني"، عرف المسيحيون في أثناء حبريته فترة من الاضطهادات والاستشهادات التي أطلقها ضدهم مباشرة الإمبراطور أدريانس،  وقد بدأ روح الجماعة في ذلك العهد يتهاوى ،خصوصاً في روما  بفعل الضربات القاسية التي تلقتها من الاضطهادات، أو بفعل البدع الأول التي ظهرت كبدعة الأدريين الذين كانوا يفسدون " خدام الله" بتأكيدهم أن التوبة لا فائدة منها، وأن العماد وحده يصلح لغفران الخطايا. 

ووفقًا للأب عبد المسيح وليم الفرنسيسكاني، انتشر في هذه الفترة بين المؤمنين كتاب مهم عنوانه الراعي ألفه هرماس شقيق البابا بيوس، ويدرج هذا الكتاب بين كتابات الإباء الرسوليين لكنه في الحقيقة ينتمي إلى الرؤى الأبوكريفا والذي دار جدال خلال وضع قانون الكتاب المقدس حول إدخاله ضمن النصوص الموحى به بها أو رفضه.

 وهدف الكتاب الدفاع عن التوبة وقد وضع بصورة حوار بين امرأة ترمز إلى الكنيسة، وملاك التوبة نفسه، والمرأة والملاك كلاهما يبسطان فكرة المؤلف، والكتاب وثيقة مهمة لتقدير الحالة التي كانت الكنيسة تعيشها في أواسط القرن الثاني، إلا أنه حظي بشعبية كبيرة في روما 

وكان البابا بيوس الأول خليفة القديس بطرس التاسع، وتحمل البابا خلال فترة حبريته الكثير من المشاق والاضطهادات، ولقد حارب مرقيون الفيلسوف الهرطقي، الذي قارن بين الإله الناقص والظالم في العهد القديم والإله الصالح الذي اتخذ شكلاً بشريًا ظاهريًا في المسيح.وناضل ضد المبتدعين ورد الكثيرين من الوثنية إلى الإيمان القويم، وتوفى سنة 154.

القديس بيوس الأول البابا الاحتفال بعيد الفصح اكتمال القمر الكنيسة الكاثوليكية الكنيسة الكاثوليكية في مصر الكنيسة الكاثوليكية في مص الكتاب المقدس الكاثوليكية الكاثوليك الكتاب

الأكثر قراءة

برلمانى يحصل على موافقة بإنشاء مستشفى عام بالعمرانية وهدم مبنى "صدر الجيزة" وإعادة بنائه

بدء تفتيش طلاب الثانوية العامة قبل دخول اللجان الامتحانية

لجان الثانوية العامة تفتح أبوابها أمام الطلاب لأداء امتحان الديناميكا

"ما بقاش إلا القليل".. طلاب المرج يحتفلون بقرب انتهاء امتحانات الثانوية قبل الديناميكا

تقرير: ركود "الطبقة الغنية" يضرب الاقتصاد الأمريكى

بدء امتحان الديناميكا لطلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟