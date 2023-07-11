مع بدء التعاملات الصباحية يشغل أذهان المسافرين إلى الخارج معرفة سعر اليورو والريال السعودي وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 11-7-2023 عبر جوجل، حيث يبدو أن أسعار صرف الريال السعودي مقابل سعر الجنيه المصري يشهد تغيرًا طفيفًا لا يذكر في بداية تعاملات اليوم، ويبدو أن الريال السعودي يكون مستقر بشكل ملحوظ بالبنوك ومكاتب الصرافة، وطبق آخر التحديثات.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-7-2023

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير سعر اليورو والريال السعودي وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 11-7-2023.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنوك

سعر الريال السعودى في بنك أبو ظبي

• سجل سعر صرف الريال السعودى اليوم الثلاثاء 11 يوليو فى بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 8.24جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 11 يوليو في البنك المركزي

• سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الأهلي الكويتي نحو 8.23جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 11 يوليو في البنك الأهلي الكويتي

• سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الأهلي الكويتي نحو 8.23جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 11 يوليو في بنك الإسكندرية

• سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 8.21جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 11 يوليو في البنك التجاري

• سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك التجارى الدوليCIB نحو 8.19جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في البنوك

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 11 يوليو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.82 جنيه للشراء، و 33.96 جنيه للبيع.

أسعار العملات، شهدت أسعار الجنيه المصري، حالة من الاستقرار أمام أسعار العملات الأجنبية والعربية، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023، بحسب آخر تحديث وارد من خلال الموقع الإلكتروني بالبنك المركزي المصري.

وننشر أسعار العملات اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري، بموجب وفق آخر تحديث للبنك:



سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.82 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 39.58 جنيه للشراء، 39.75 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.70 جنيه للشراء، و 34.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.46 جنيه للشراء، و100.89 جنيه للبيع.