برلمانى يحصل على موافقة بإنشاء مستشفى عام بالعمرانية وهدم مبنى "صدر الجيزة" وإعادة بنائه

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطى الاجتماعي بمجلس النواب، وكيل لجنة القوى العاملة،، إنه تمكن من الحصول على موافقة وزارة الصحة على إنشاء مستشفى عام في العمرانية باسم “مجمع أم المصريين الطبي” وسيكون المستشفى الأول العام بالمنطقة، مشيرًا إلى أنه سيوفر خدمة صحية لكل أبناء الجيزة ومن المقرر أن يتوفر به أحدث الأجهزة.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب في تصريحات لـ"الدستور" إلى أنه سبق وتقدم بطلب لإنشاء مستشفى عام بالعمرانية منذ عامين وتواصل مع الأجهزة المعنية لإنشائه خدمة لأنباء المنطقة المكتظة بالسكان ونظرا لاحتياجهم الشديد لمستشفى عام ولتخفيف الضغط على المستشفيات المجاورة.

ولفت منصور إلى أنه حصل كذلك على موافقة الوزارة على هدم وإعادة بناء المبنى الرئيسي لمستشفى صدر الجيزة بسعة 300 سرير ولحين الانتهاء من إعادة البناء سيتم توريد أجهزة حديثة للمستشفى لدعمه وتمت الموافقة على توريد هذه الأجهزة وهي مناظير شعبي ليفي ومناظير تجويف صدري وهي لم تكن متوافرة بالمستشفى من قبل مما يدعم المستشفى في تقديم خدمة طبية لم تكن متوفرة لرفع العبء عن كاهل المرضى من أبناء محافظة الجيزة.

وأشار إلى أن مستشفى صدر الجيزة يقوم بدور حيوى بالمحافظة خاصة أنه يتعاون مع مستوصفات الدرن وعددها 7 بالمحافظة وكذلك المستشفيات المحيطة لتقديم خدمة طبية مناسبة خاصة أن بها فريقا طبيا مشهودا له بالكفاءة.

وسبق وتقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطى الاجتماعي، بطلب إحاطة لهدم وإعادة بناء المبنى الرئيسي لمستشفى صدر الجيزة مع ضرورة توفير أجهزة مناظير للمستشفى ليتمكن المستشفى من تقديم خدمة طبية متكاملة ولرفع العبء عن المرضى المترددين عليها من أبناء محافظة الجيزة.