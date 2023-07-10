"محلية النواب" تناقش الملف الاجتماعى بوزارة التنمية المحلية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الاثنين، برئاسة الدكتورة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب، لمناقشة الملف الاجتماعى بوزارة التنمية المحلية وآليات التنسيق بين الجهات الشريكة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق الاستدامة والاستمرارية والقضاء على كافة أشكال التمييز بين أفراد المجتمع المصرى فى جميع المجالات.

وناقشت اللجنة آليات استمرار تفعيل لجان حماية الأطفال التى نص عليها قانون الطفل رقم 126لسنة 2008 برئاسة المحافظين بكل محافظة، واللجان الفرعية بالمراكز والأقسام برئاسة رئيس الحى أو المدينة، وأيضاً آليات متابعة تنفيذ الكتب الدورية بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة لتفعيل تلك اللجان بالتنمية المحلية، وتناول الاجتماع متابعة آليات تنفيذ الاستراتيجيات التى أطلقتها القيادة السياسية والخطط المدرجة لتفعيلها، والنزول بزيارات ميدانية لأعضاء اللجنة الفرعية لمحافظات الجمهورية للمتابعة.

وأوصت اللجنة بإعداد قاعدة بيانات دقيقة يشار فيها إلى مكتسبات المحافظات فى تلك الملفات وتوفير المقرات اللازمة والأدوات المعينة؛ لتنفيذ الخطط والبرامج التى تحقق الأهداف والتكامل مع الجهات المعنية والمحافظين.

كما أوصت برقابة أعضاء مجلس النواب لهذا الملف ودعمهم المتواصل لضمان الاستدامة، وتدريب وتأهيل القيادات على كيفية التدخل والحماية بمحافظاتهم، ودمج الوحدات المستحدثة فى المجلس التنفيذى للمحافظين، والمجالس القومية المتخصصة، والاهتمام بوضع آليات لدعم العاملين لمتابعة بلاغات خط نجدة الطفل من المؤهلين لذلك وتجميع الأعداد، ووضع مؤشرات عن أهم الممارسات الضارة التى تتكرر فى المحافظات وربطها مع غرفة أزمات المحافظة.

حضر الاجتماع النائبات: إيمان الألفى، سناء السعيد، ريهام عبدالنبي، هدى الطنبارى، مرثا محروس، سميرة الجزار، وبحضور ممثلي وزارة التنمية المحلية، الدكتور محمد كمال، مدير عام إدارة تطوير بوزارة التنمية المحلية، الدكتور أيمن الجمل، مدير إدارة الاتصال السياسي، والدكتورة فاطمة الزهراء، والدكتورة إيمان السبكى، وماجد مجدى.