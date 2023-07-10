ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

نقيب الصحفيين ينفى تقدم البابا تواضروس بطلب للالتحاق بجدول الانتساب

خالد البلشي والبابا
خالد البلشي والبابا تواضروس

نفى الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ما تردد مؤخرًا بشأن تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بطلب للانتماء إلى جدول المنتسبين في نقابة الصحفيين.

وقال البلشي في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه كان حريصًا كل الحرص على زيارة الكاتدرائية الكبرى بالعباسية، والمقر الباباوي، عقب فوزه بمقعد نقيب الصحفيين في الانتخابات التي أجريت في مارس الماضي، مؤكدًا حفاوة الاستقبال من جانب الكنيسة والبابا تواضروس الثاني، مشيرا إلى تقدير النقابة وتقديره لشخص البابا والكنيسة.

وأوضح أن البابا الراحل شنودة الثالث، كان عضوا في جدول المنتسبين بالنقابة فعليا، إلا أن قداسة البابا تواضروس لم يقدم طلبا للنقابة بالانتماء إلى هذا الجدول.

الصحفي خالد البلشي الكاتب الصحفي خالد البلشي النقيب خالد البلشي خالد البلشي خالد البلشي نقيب الصحفيين نقيب الصحفيين خالد البلشي

الأكثر قراءة

علاقات جنسية وتربية مشبوهة.. القصة الكاملة لجريمة البلوجر هبة السيد ونجلها

"حملت فى الخطوبة".. تفاصيل إلقاء شاب وفتاة مولودهما من "السطوح" بالأميرية

تهديد وتحكم.. "التليفون" يكتب نهاية حياة طالبة الحقوق بجامعة المنصورة

الأكثر بحثًا.. "الدستور" يتتبع حقيقة صورة إمام عاشور بقميص الأهلي (بيانات)

زوجة "محمد" المقتول على يد صديقه: قتله أثناء حل خلافات سابقة بينهما

حقيقة وفاة الفنانة حورية فرغلي بعد عملية استئصال الرحم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟