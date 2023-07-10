نقيب الصحفيين ينفى تقدم البابا تواضروس بطلب للالتحاق بجدول الانتساب

نفى الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ما تردد مؤخرًا بشأن تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بطلب للانتماء إلى جدول المنتسبين في نقابة الصحفيين.

وقال البلشي في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه كان حريصًا كل الحرص على زيارة الكاتدرائية الكبرى بالعباسية، والمقر الباباوي، عقب فوزه بمقعد نقيب الصحفيين في الانتخابات التي أجريت في مارس الماضي، مؤكدًا حفاوة الاستقبال من جانب الكنيسة والبابا تواضروس الثاني، مشيرا إلى تقدير النقابة وتقديره لشخص البابا والكنيسة.

وأوضح أن البابا الراحل شنودة الثالث، كان عضوا في جدول المنتسبين بالنقابة فعليا، إلا أن قداسة البابا تواضروس لم يقدم طلبا للنقابة بالانتماء إلى هذا الجدول.