"القومي لحقوق الإنسان" يكرم أبطال "تحت الوصاية" و"رسالة الإمام" و"عملة نادرة"

كرم المجلس القومي لحقوق الإنسان، مسلسل تحت الوصاية بطولة النجمة مني زكي، خلال حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز الذي يقيمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالمتحف القومى للحضارة، برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، كما تسلم الفنان دياب جائزته بنفسه، وتسلم عن شركة ميديا هب سعدي جوهر، أحمد علي الشهابي.



كما كرم المجلس القومي لحقوق الإنسان، مسلسل رسالة الإمام بطولة النجم خالد النبوي، وحضر من فريق عمل المسلسل وتسلم الجوائز، أحمد علي الشهابي عن شركة ميديا هب سعدي جوهر، والمخرج الليث حجو، الفنانة سلمي أبو ضيف، السيناريست محمد هشام عبية، الفنان جمال عبد الناصر، الفنان حمزة العيلي.

كرم المجلس القومي لحقوق الإنسان، مسلسل عملة نادرة بطولة النجمة نيللي كريم، وحضر من فريق عمل المسلسل وتسلم الجائزة، السيناريست مدحت العدل، والفنان جمال سليمان.

وحضر كل من، الفنان جمال سليمان، الفنان جمال عبد الناصر، الناقدة الفنية علا الشافعي، الفنانة سمير أحمد، الليث حجو موجود مخرج مسلسل رسالة الإمام، الإعلامي معتز الدمرداش، محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، السفير فهمي فايد، المستشار محمد شيرين فهمي، النائب محمد هيبة، الفنانة عايدة رياض، سلمي أبو ضيف.

المجلس القومى لحقوق الإنسان يقيم هذا الحفل لتكريم أصحاب الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان، بعد أن تم تقييم مسلسلات رمضان لهذا العام بواسطة لجنة متخصصة من النقاد تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس.



يذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، كما يهدف إلى ترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها، ويشار إليه فى هذا القانون بـ "المجلس".