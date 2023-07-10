أبطالها أشرف عبدالشافى وسيد محمود.. ليلة فى حب مجدى نجيب ببيت الشعر

يستضيف بيت الشعر العربي ببيت الست وسيلة التابع لصندوق التنمية الثقافية ليلة في حب الشاعر الكبير مجدي نجيب، وذلك في السابعة من مساء الأحد المقبل.

الليلة يتحدث فيها كل من أشرف عبدالشافي، سيد محمود، عمر طاهر، سيد محمود، وفاء بكري، زينب بركات، محمد الجبالي، وماجد سليمان.

أما عن الشاعر مجدي نجيب فهو شاعر وفنان تشكيلي مصري، ينتمي إلى جيل الستينيات في مصر مواليد 29 مايو 1936 في محافظة القاهرة، كتب العديد من الأغاني لأكبر المغنيين المصريين، وكتب أشعارا وأغاني للأطفال.

أصدر مجدي نجيب العديد من الدواوين الشعرية منها صهد الشتا 1964، ليالي الزمن المنسي 1974، مقاطع من أغنية الرّصاص 1976، ممكن 1996، الوصايا 1997.

وفاء بكري

كما قام بكتابة العديد من الأغاني التي تغنى بها مطربو مصر الكبار، ومن أغانيه، كامل الأوصاف: عبدالحليم حافظ، العيون الكواحل: فايزة أحمد، قولوا لعين الشمس: شادية، الحب ليه صاحب: أحمد منيب، سيبوني أحب: هاني شاكر، جاني وطلب السماح: صباح، شبابيك، ممكن، ليلى، حواديت، من أول لمسة: محمد منير.

أشرف محمود