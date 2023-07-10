واشنطن تعلن دعم انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الاثنين، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الفرنسية، إن الولايات المتحدة لا ترى أن على أنقرة ربط تطلعها للانضمام للاتحاد الأوروبي، بقبولها انضمام السويد إلى "حلف شمال الأطلسي" (ناتو).

أضاف أن واشنطن "دعمت على مدى سنوات تطلعات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ونواصل دعمها"، لكنه نبّه إلى أن واشنطن لا ترى أن "ذلك يجب أن يكون عائقاً أمام انضمام السويد إلى الناتو".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ربط موافقة بلاده على انضمام السويد إلى حلف "الناتو"، بانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

بايدن يصل العاصمة الليتوانية فيلنيوس للمشاركة في قمة الناتو

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، الى العاصمة الليتوانية فيلنيوس للمشاركة في قمة الناتو، حسبما افادت وسائل اعلام محلية.

وأفادت وزارة الدفاع الليتوانية أن دول البلطيق ستفتح مجالها الجوي بالكامل أمام النشاط العسكري للناتو.

ويلتقى بايدن برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لمناقشة الحرب في أوكرانيا وعرض كييف لحلف شمال الأطلسي

بدأ الرئيس جو بايدن اليوم الأول الكامل من رحلته إلى أوروبا بزيارة لندن، حيث التقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والملك تشارلز الثالث.

تصدرت الحرب في أوكرانيا جدول أعمال بايدن وصوناك قبل اجتماع الناتو المهم في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا على الرغم من أن بايدن قال إن الحرب يجب أن تنتهي قبل أن يفكر الحلف في مطالبة كييف بالانضمام.

يأتي الاجتماع بعد أن أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة ستقدم ذخائر عنقودية لأوكرانيا لتعزيز جيشها في الحرب ضد روسيا - وهي خطوة أوضح سوناك أنه لا يوافق عليها.

وقال متحدث باسم داونينج ستريت إن بايدن أجرى محادثات مع سوناك ناقش خلالها الزعيمان قرار الولايات المتحدة إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا. المملكة المتحدة من الدول الموقعة على اتفاقية لا تشجع على استخدامها.