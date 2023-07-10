غدًا.. وزارة العمل تُطلق دوراتها لتأهيل الشباب لسوق العمل من الشرابية والأسمرات

وجه حسن شحاتة وزير العمل، مديري مديريات العمل على مستوى محافظات مصر، بضرورة تكثيف الدورات التدريبية للشباب خلال الفترة المقبلة، على المهن التي يحتاجها سوق العمل.

وتفتح وزارة العمل غدًا الثلاثاء، باب التقديم للتدريب المهني المجاني بمركز الشرابية ووحدة الأسمرات، وذلك على مهن “الخياطة والتفصيل، صيانة المحمول، الأجهزة المنزلية، الطاقة الشمسية، التبريد والتكييف، ميكانيكا السيارات، اللحام، الحاسب الألي، واللغة الإنجليزية”.

وذلك بمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة "الشرابية سابقاُ" ، بالإضافة إلى فتح باب التقديم للتدريب بالوحدة المتنقلة بحي الأسمرات على مهن : التفصيل والحياكة، والسباكة، والكهرباء.

وأشار وزير العمل في تصريحات له، أنه لابد من تشجيع الشباب على الالتحاق بالدورات التدريبية التي تقدمها الوزارة، وتوفير فرص عمل وجوائز للمتفوقين، ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة لهم، وذلك في إطار الخطة التدريبية المهنية الجديدة 2023-2024، والتي تُنفذها مديريات العمل في 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية، خاصة في نطاق مبادرة حياة كريمة.

وحددت الوزارة، الأوراق المطلوبة للتقديم وتشمل “صورة من آخر مؤهل، بطاقة الرقم القومي، صورة شخصية حديثة، رقم الهاتف”، على أن يتم تقديمها في مقر مركز التدريب في 9 شارع مهمشة بالشرابية، أو التوجه إلى مقر المديرية، ببرج الفتح 27 شارع عين شمس، حلمية الزيتون، أمام سوبر ماركت الفرجاني.