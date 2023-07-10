8 سنوات على رحيله.. محطات في مسيرة سامي العدل الفنية

تحل اليوم الإثنين، ذكرى وفاة الفنان الكبير سامى العدل الذي رحل فى 10 يوليو عام 2015، حيث ولد في قرية كفر عبد المؤمن، مركز دكرنس التابع لمحافظة الدقهلية، وله 3 أشقاء هم السيناريست مدحت العدل، والمنتج جمال العدل، والدكتور محمد العدل.

وتخرج “سامي العدل” في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ مسيرته الفنية عام 1972 حيث ظهر فى فيلم “كلمة شرف” بجانب الراحل فريد شوقى، ولكن تعتبر بدايته الحقيقة الفنية من خلال مسلسل السمان والخريف، حيث جسد دور خالد.

حياة سامى العدل الخاصة

وتعددت زيجات الفنان الراحل سامى العدل، حيث كانت أول زيجاته هى الفنانة الكبيرة عفاف رشاد ولم ينجب منها وسرعان ما انفصل، ثم تزوج من الفنانة نادية شكرى مقدمة شخصية سوسو فى مسرحية العيال كبرت، وإنجب منها أبنته رشا، ثم تزوج للمرة الثالثة الكاتبة ماجدة نور الدين وأنجب منها ولدين خالد وأحمد.

كان سامى العدل مشجع قوى لنادى الزمالك، وإفتتح ملهى ليلى فى بداية حياته ثم إتجه إلى الإنتاج خوفًا على أولاده، وكان صديق للراجل إبراهيم يسرةى كما حزن كثيرًا على وفاته ودخل فى حالة من الأكتئاب أستمرت إلى شهر، كما أهداه تكريمه في مهرجان المسرح العربى.

أعمال سامى العدل

الأعمال الدرامية

- بين السرايات

- حارة اليهود

- فيفا أطاطا

- سيرة حب

- الداعية

- شارع عبد العزيز

- الشوارع الخلفية

- ليلى

- ضربة حظ

- كلمة حق

- رمانة الميزان

- قضية رأي عام

- محمود المصري

- ريا وسكينة

- سلام مربع للستات وليد

- حديث الصباح والمساء

- هستيريا

- عنتر زمانه

- مجانينو

- مطاردة في الممنوع

- مذبحة الشرفاء

- الطريق لمستشفى المجانين

- رجل من نار

- النصاب والكلب

- الوحوش الصغيرة

- المرشد

- الصعايدة جم

- فتوات السلخانة

- الكماشة

- المرأة والقانون

- حقد امرأة

- بلاغ النائب العام

- الشرابية

- ولكن شيئا ما يبقى

- الحل اسمه نظيرة

- كلمة شرف

- المحضر

- كوم الشقافة

- سوق الخضار

الأعمال الفنية

- عصابة حمادة وتوتو

- الديلر

- رجب فوق صفيح ساخن

- الغرفة 707

- التروبينى

- بلطية العايمة

- رشة جريئة

- فيلم ثقافي

- جالا جالا

- شورت وفانلة وكاب

- وحياة قلبي وأفراحه

- البطل

- السفاح

- أمريكا شيكا بيكا

- عوكل

- أحلى الأوقات

- اللي بالي بالك

- هروب مومياء

- شباب على الهواء

- خلي الدماغ صاحي

- العاصفة

- لي لي

- الغواص

- أريد خلعا

- كلام في الحب

- حرب الفراولة

- فرحان ملازم آدم

وفاة سامى العدل

رحل الفنان سامى العدل فى يوم الجمعة 10 يوليو عام 2015، عن عمر ناهز 68 عام نتجية هبوط حاد في الدورة الدموية، بالمركز الطبي العالمي، وشُيعت جنازته من مسجد آل رشدان بمدينة نصر عقب صلاة الجمعة.