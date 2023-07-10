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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في أول أيامها

القافلة الطبية المجانية بوحدة طوسون بالإسماعيلية تستقبل 374 مواطنًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية القافلة الطبية المجانية في وحدة طوسون، والتي تستهدف أهالي مركز ومدينة الإسماعيلية، وقامت القافلة الطبية بالكشف على ٣٧٤ مواطن في أولى أيامها، حيث أنها بدأت اليوم الاثنين الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢٣ ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبه أشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية في العقادة الشرقية تضمنت ٦ تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، الجلدية وعيادة للأسنان، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم ٨٠ صنف دوائي بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأشارت مديرة القوافل بمديرية الصحة أنه تم استقبال عدد ٩٦ مواطن بعيادة الباطنة و٣٩ مواطن بالجراحة أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ١٠ سيدة بالإضافة إلى استقبال عدد ١٢٣ حالة بعيادة الأطفال وفي عيادة المسالك تم استقبال ٢٢ حالة كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد ٢٧ حالة، بالإضافة إلى استقبال عدد ٣٥ سيدة بعيادة النساء كما استقبلت عيادة الأسنان عدد ١٩ حالة و٣ حالات بوحدة الأشعة.

على أن تستمر القافلة الطبية في وحدة طوسون التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية في استقبال المواطنين غدًا الثلاثاء الموافق ١١ يوليو الجاري؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.

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