النيابة في وفاة شاب بالخليفة: «مدمن توفى بجرعة مخدرات زائدة»

أجرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، تحقيقاتها في العثور على جثة شاب مدمن توفى في شقته بسبب جرعة مخدرات زائدة في الخليفة.

وتلقى مأمور قسم شرطة الخليفة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل شقة في ظروف غامضة.



وانتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وتبين أن الجثة لشاب يدعى "محمد.غ." يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية.



وتبين من المعاينة والفحص الطبي أن سبب الوفاة تعزي إلى تعاطي المجني عليه لجرعة زائدة من المخدرات أدت إلى إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية وعدم وجود شبهة جنائية.



ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن، وتحرير محضر بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.