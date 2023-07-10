رئيس جامعة المنوفية يستعرض لتنسيقية الأحزاب مشروع إنشاء المعهد القومى للأورام

استعرض الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، لأعضاء تنسيقية الأحزاب، مشروع إنشاء المعهد القومى للأورام ودوره المستقبلى فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والبحثية، فضلا عن دوره فى تقديم التدريب اللازم للأطباء بمستشفيات المحافظة، والمحافظات المجاورة على أحدث تقنيات علاج وجراحات الأورام، ودوره التوعوى فى الحد من انتشار المرض.



وأشار القاصد إلى أن إنشاء معهد قومى للأورام بجامعة المنوفية أمر اصبح ضروريا لاستيعاب الأعداد الكبيرة المترددة على مستشفى علاج الأورام للعلاج حيث قامت مستشفى علاج الأورام بجامعة المنوفية بتقديم الخدمة الطبية لنحو 35000 مريض طبقا لإحصائية 2022 إلى جانب استقبال 700 مريض يوميا للمتابعة وتلقى العلاج، موضحا أن المكان الحالى لا توجد به استراحات كافية للمرضى ومرافقيهم أو أماكن كافية لتلقى العلاج، مشيرا إلى أن الجامعة قامت بتعلية المستشفيات والوصول للحد الاقصى من الارتفاعات لتوسعة المجمع الطبى وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات.



وأكد "القاصد"، أن الجامعة تسعى إلى زيادة السعة السريرية لاستيعاب أكبر عدد من مرضى الأورام بالمحافظة والمحافظات المجاورة من خلال مستشفى مصمم ومجهز وفقا لأحدث التقنيات فى علاج الأورام يخدم مرضى منطقة الدلتا بالكامل، مشيرا إلى أن مريض الأورام لا يتحمل صحيا كثرة التنقل بين الأقسام المختلفة، مما يتطلب تواجد معمل مجهز وقسم جراحى مؤهل للتعامل مع حالات مرضى الأورام وأماكن مجهزه للتعامل مع أخذ عينات الأورام بالمكان عملا على راحة المريض، مشيرا إلى عدم تواجد أى مساحة حاليا بالمبنى تتسع لهذه الإجراءات التى تتم فى أقسام مختلفة.



وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة وضعت تصورا لتحويل مستشفى الأورام إلى مستشفى متكامل لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية للمرضى، هذا بالإضافة إلى معهد قومى يقوم بدوره البحثى والتثقيفى فى الوقاية والاكتشاف المبكر للأورام، وذلك من خلال 6 أقسام هى بيولوجيا الأورام، وقسم الإحصاء الطبى والبحث العلمى، وقسم الطب النووى، وأقسام سرطان الدم، وجراحة الأورام، وعلاج الأورام.



وأعلن القاصد، أن المعهد سيقوم بالتدريب العملى للأطباء فى تخصصات علاج الأورام، مع منح درجتى الماجستير والدكتوراة فى تخصصات علاج الأورام وجراحة الأورام والطب النووى.



وأوضح الدكتور أحمد القاصد أن الجامعة وضعت خطة من خلال لجنة الاحتياجات الجامعية بتكليف عدد أكبر من المعيدين فى التخصصات التى بها عجز فى بعض التخصصات لتوفير الكوادر الطبيه اللازمه فى مختلف التخصصات للمستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، مشيرا إلى أن تقديم الخدمة التعليمية والتدريبية هى دور أساسى للجامعة.



وقال القاصد، أن تجهيزات المعهد ستشمل أيضا إنشاء وحدة أورام الأطفال، ووحدة زرع نخاع العظام، ووحدة الطب النووى PET CT مع توفير خدمة إعطاء اليود المشع بجرعة علاجية لمرضى الغدة الدرقية، ومعمل باثولوجى، ومعمل تحاليل طبية.



واعرب القاصد عن أمله فى استكمال بناء مشروع معهد الأورام ومستشفى الأورام الجديد خلال خطة زمنية تصل إلى 24 شهرعند توفير التمويل اللازم، ويبلغ نحو 700 مليون جنيه والذى يعد مبلغا ضئيلا أمام الخدمات التى سيقدمها المعهد القومى للأورام، بجانب مشروع المدينة الطبية العملاق التى ستحدث نقلة نوعية فى تقديم الخدمات الطبية بالمحافظة.



حضر اللقاء الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد البارى عميد كلية الطب، والدكتور محمد صبرى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، وسعاد بيومى رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.